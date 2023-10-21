21 Октября 2023
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Происшествия Пермский край
Фото: Полиция Прикамья

Задержан предполагаемый маньяк, напавший на девушек в Перми

Сотрудники полиции задержали предполагаемого преступника, которому вменяют нападение на женщин в Индустриальном районе Перми.

Об этом сообщает в своем telegram-канале ГУ МВД по Пермскому краю, уточняя, что следствие продолжается.

Напомним, 7 октября 19-летняя жительница Перми Олеся сообщила о нападении возле дома №89 на улице Карпинского. Девушка рассказала, что неизвестный приставил острый предмет к ее горлу, после чего начал домогаться. Мужчина на мгновение ослабил давление, и Олесе удалось вырваться и убежать.

Также 7 октября в том же районе напали на 19-летнюю Зарину. Пермячка гуляла с компанией и отошла поговорить по телефону. Неизвестный приставил нож к горлу девушки и пытался увести ее с собой. Зарина смогла вырваться и убежать к друзьям. Они сели в машину и уехали. Все произошло у дома №11б на улице Подводников.

Ночью 15 октября на проспекте Декабристов, 17 произошло еще одно похожее нападение. 18-летняя Ульяна возвращалась домой после посвящения в студенты. Мужчина схватил девушку, начал душить и угрожать убийством. Также он говорил, что применит действия сексуального характера. Неизвестного кто-то спугнул.

Появилась ориентировка на предполагаемого маньяка из микрорайона Ераничи(2023)|Фото: Полиция Прикамья

Отметим, ранее стало известно, что в Соликамске заключенные озвучили желание попасть на СВО. Об этом сообщил краевой омбудсмен Игорь Сапко. По словам уполномоченного по правам человека, он побывал в ИК-1, ИК-9 и в "Белом Лебеде", где содержатся самые опасные преступники - террористы, маньяки, убийцы, осужденные на пожизненный срок. Самому пожилому заключенному "Белого Лебедя" 84 года, а "рекордсмен" по назначенным срокам провел в заключении уже 36 лет.

"В каждом учреждении пообщался с осужденными. Вопросов много: от личных до бытовых, в том числе ассортимента в местном магазине (не хватает яблок, сухофруктов и консервов). А еще озвучили многие свое желание попасть на СВО, вопрос крайне не простой…", - сообщил Игорь Сапко.

Теги: полиция, розыск, Евгений Андреев, маньяк, нападения на девушек


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