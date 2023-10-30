Суд оставил в СИЗО предполагаемого пермского маньяка

Пермский краевой суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении предполагаемого "пермского маньяка", уроженца Свердловской области Евгения Андреева, которого подозревают в нападении на девушек в Индустриальном районе Перми, сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, 23 октября Индустриальный районный суд Перми избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 27 суток, то есть до 18 декабря 2023 года.

По данным СМИ, предполагаемый маньяк – якобы является рецидивистом, который в апреле этого года изнасиловал екатеринбурженку в каршеринговом автомобиле на Шувакише. Позже Железнодорожный районный суд Екатеринбурга отправил злоумышленника 19 апреля под домашний арест, из-под которого 11 мая он благополучно сбежал. Полиция почти полгода не могла найти сбежавшего, в результате чего он уже в Перми, как полагает следствие, совершил как минимум три новых нападения. Там он домогался до трех молодых девушек, приставляя к горлу нож, но жертвам удалось вырваться и сбежать. 21 октября подозреваемый был задержан правоохранителями.

Также СМИ сообщали, что якобы ранее мужчина был судим за убийство. Некоторое время подозреваемый, объявленный в федеральный розыск, жил в монастыре.