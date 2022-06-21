Орлов: Екатеринбург найдет деньги на благоустройство Летнего парка "Уралмаш"

Летний парк "Уралмаш" может быть благоустроен за федеральные средства. Об этом в ходе своего выступления заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. По его словам, в случае, если в федеральных средствах откажут, город найдет возможности преобразить территорию своими силами.

"240 тысяч жителей Екатеринбурга приняли участие в голосовании за благоустройство, и 40% из них отдали голоса за летний парк. Это не может не сподвигать нас на нестандартные решения, на просьбы к федеральному правительству. Я считаю, что есть реальная возможность попробовать, чтобы у нас не один проект, а два проекта (не только Преображенский, но и "Уралмаш) вошли в федеральную программу. Об этом мы с губернатором говорили, и на полях Санкт-Петербургского международного форума такие разговоры вели", - рассказал градоначальник.

По его словам, сразу городу никто обещаний не даст, однако вместе с главой региона Евгением Куйвашевым Алексей Орлов подготовят соответствующее обращение. В противном случае, город все равно приступит к реализации проекта уже в 2023 году. Однако до этого необходимо разработать новый проект благоустройства, поскольку старый "слишком урбанизирует" территорию Летнего парка.

Напомним, что по количеству голосов парк занял второе место не только по Екатеринбургу, но и по всей стране. Несмотря на это, лидером все же стал проект второй очереди Преображенского парка в Академическом, набрав 120 тыс. голосов или 51% от проголосовавших.

Позднее председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова заявила, что Летний парк "Уралмаш" снова примет участие в голосовании в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".