Финляндия может не вступить в НАТО до осени

Финляндия, возможно, не вступит в НАТО раньше сентября из-за позиции Турции. Об этом заявил президент страны Саули Ниинистё после трехсторонней встречи с Турцией и Швецией в штаб-квартире НАТО.

"По сути, на встрече не был достигнут существенный прогресс, но мы довольны уже тем, что переговоры начались", - цитирует "РБК" заявление президента, сделанное во время пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Метсолой.

Ниинистё выразил надежду на то, что страны в итоге придут к соглашению. Главу Финляндии спросили, возможно ли вступление Финляндии в НАТО до сентября.

"Мне бы не хотелось называть конкретные даты. Это возможно, однако возможно и то, что это не получится сделать до сентября", - ответил он.

По словам Ниинистё, переговоры продолжатся.

Напомним, 12 июня Генсеек НАТО Йенс Столтенберг посетил Финляндию, чтобы обсудить с ее руководством перспективы приема в альянс. 13 июня он отправился в Швецию, где встретился с премьер-министром Магдаленой Андерссон.