26 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

Экс-министр культуры Пермского края трудоустроился в минэкономразвития РФ

Бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский назначен заместителем директора департамента развития туризма министерства экономического развития РФ, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

Вячеслав Торчинский работал министром культуры Прикамья с 2018-го по конец 2021 года. После этого в марте 2022 года он возглавил Самарский драматический театр, однако уже в начале июня покинул должность по собственному желанию. В начале октября экс-министр возглавил Пермский цирк, но уже в конце ноября покинул этот пост.

Решение о том, кто займет пост министра культуры Пермского края после ушедшего в отставку Вячеслава Торчинского, примут в следующем году.

Теги: Вячеслав Торчинский, департамент развития туризма, назначение



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