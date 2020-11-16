Махонин подписал указ о работе нового правительства Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о структуре и составе правительства Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом он заявил на аппаратном совещании с членами правительства. Совещание длилось меньше двух минут. На нем губернатор сообщил, что с завтрашнего дня начинает работу новый состав правительства Прикамья.

"Общее число заместителей председателя правительства осталось прежним. Изменения коснулись функционала и распределения обязанностей между зампредами. Остался один первый заместитель председателя правительства. Он курирует работу министерства финансов и министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок", - заявил он.

Отрасль социальной защиты и здравоохранения объединяются под руководством одного зампреда. Общее руководство министерством информационного развития и связи будет также передано одному из заместителей председателей правительства. На зампреда-министра территориального развития возлагаются обязанности по координации деятельности министерства территориальной безопасности, Агентства по делам юстиций и мировых судей, Государственной инспекции по экологии и природопользованию.

Конкретные фамилии губернатор не назвал, однако в пресс-службе главы региона сообщили, что первый заместитель председателя в новом составе один, это Ольга Антипина. За ней закрепляются функции по координации деятельности министерства финансов и министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

Введена должность зампреда – министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, на которую назначен Андрей Кокорев, ранее замещавший должность министра ЖКХ и благоустройства.

Отрасли социальной защиты и здравоохранения объединяются под руководством одного зампреда – Сергея Никифорова.

Общее руководство деятельностью министерства информационного развития и связи будет осуществлять вновь назначенный заместитель председателя правительства Алексей Черников, который также будет координировать работу нового Министерства по туризму и молодежной политике.

В дополнение к существующим обязанностям на зампреда – министра территориального развития Александра Борисова возлагаются обязанности по координации деятельности министерства территориальной безопасности, агентства по делам юстиции и мировых судей, государственной инспекции по экологии и природопользованию.

Григорий Невоструев продолжит курировать строительный блок в должности заместителя председателя правительства.

В ведении зампреда – руководителя аппарата правительства Елены Анисимовой будет находиться Комитет ЗАГС.

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