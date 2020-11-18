Николай Уханов прокомментировал свой уход с должности главы минтранса Прикамья

Экс-министр транспорта Прикамья Николай Уханов прокомментировал в Instagram свой уход с должности, передает корреспондент Накануне.RU.

"Покидая пост министра транспорта Пермского края хочу выразить благодарность неравнодушным жителям, всем тем, кто обращался с вопросами, кому небезразлично, как развиваются дорожная и транспортная отрасли нашего региона. Старался помочь всем, отвечал по возможности каждому. Вместе с коллегами старались оперативно решать все поступающие вопросы", - написал экс министр.

Он также заявил, что теперь свои вопросы пермяки могут адресовать не ему, а напрямую в сообщество министерства транспорта региона.

Напомним, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сформировал новое правительство. Вместо Николая Уханова на пост главы минтранса назначен замдиректора ГК "Пермавтодор" Андрей Алякринский.