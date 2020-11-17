17 Ноября 2020
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Антон Клепиков (2020) | Фото: facebook.com/anton.klepikov

Бывший вице-премьер Пермского края Антон Клепиков продолжит подготовку к юбилею краевой столицы

Бывший вице-премьер Пермского края Антон Клепиков на своей странице в Facebook заявил, что продолжит участвовать в проекте "Пермь-300", передает корреспондент Накануне.RU.

"Остаюсь в команде. Продолжаем работать на благо Пермского края", - сообщил он. Также Клепиков поблагодарил за совместную работу членов краевого правительства, коллектив креативного офиса завода Шпагина, центр спортивной подготовки.

Напомним, Антон Клепиков был назначен вице-премьером краевого правительства в мае 2018 года. Он курировал образование, культуру, туризм и спорт. Также в 2019 г. был назначен руководителем рабочей группы по подготовке к юбилею краевой столицы.

16 ноября губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о новой структуре правительства края. Антон Клепиков в новое правительство не вошел. В комментариях к своему посту бывший вице-премьер сообщил, что пока не определился с новым местом работы: "отдохну и выберу" - написал он.

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Бывший вице-премьер Пермского края Антон Клепиков продолжит подготовку к юбилею краевой столицы

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Теги: Антон Клепиков, Пермь-300, вице-премьер, правительство



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