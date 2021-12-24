24 Декабря 2021
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Общество Приволжский ФО Пермский край
кресло, рабочий стол (2017) | Фото:

Назначение министра культуры Прикамья состоится в следующем году

Решение о том, кто займет пост министра культуры Пермского края после ушедшего в отставку Вячеслава Торчинского, примут в следующем году. Такое заявление сегодня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сделал во время встречи с редакторами пермских СМИ.

Он заявил, что иногда радуется за Торчинского, поскольку за его судьбу беспокоится большое количество людей.

"Найдет он себе место, не самый плохой специалист в Пермском крае", - ответил Махонин и подчеркнул, что руководители галереи, это специалисты в области культуры, не хозяйственники.

"А нужно следить за строительством здания и перевозить экспозицию. Им нужно помогать, потому что они сами говорят, что не понимают, как это делать", - заявил глава региона.

Напомним, слухи об уходе Торчинского с поста главы краевого минкульта появились еще в ноябре. Однако официально информацию не подтверждали до 13 декабря. Пермские СМИ сообщали, что он может стать руководителем Пермской государственной художественной галереи. По данным "Нового компаньона", 29 ноября Вячеслав Торчинский был представлен коллективу Пермской галереи как "вероятный руководитель".


Теги: министр культуры, торчинский, назначение



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