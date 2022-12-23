23 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

Независимый профсоюз УВЗ пожаловался Путину на снижение зарплат

И.о. председателя независимого профсоюза "УВЗ-Солидарность" Александр Иванов выступил с обращением к президенту РФ Владимиру Путину. В нем он выразил недовольство изменением графика работы на предприятии с ноября этого года, которое, по его данным, повлекло снижение зарплат.

"Руководством цеха 563 было принято решение об изменении режима работы у 500 работников с 18.11.2022 года. Что повлекло за собой массовое снижение заработной платы работников, у основного и вспомогательного персонала цеха, от 3 тыс. до 10 тыс. рублей. Нарушая статью 74 Трудового кодекса РФ в приказном порядке у работников были изменены условия трудовых договоров, а именно режим работы с многосменного на односменный", - говорится в письме главы "УВЗ-Солидарности", которое приводит ЕАН.

Как заявил Иванов, работодатель был обязан уведомить работников об изменении трудового договора за два месяца и заключить с ними дополнительное соглашение к трудовому договору.

"Работодатель свою обязанность, согласно статье 74 ТК РФ, не выполнил. У работников уменьшилась продолжительность рабочей смены на 30 минут, в месяц 8 часов, не стало выплат за работу в ночное время и других компенсационных надбавок, что повлекло существенное ухудшение положения работников", - говорится в обращении в адрес президента.

Иванов просит Путина "принять соответствующие меры по соблюдению законных прав и интересов работников АО "НПК "Уралвагонзавод". О реакции главы государства на это обращение неизвестно. Стоит отметить, что "УВЗ-Солидарность" не является официальной профсоюзной организацией "Уралвагонзавода".

Получить оперативный комментарий в пресс-службе УВЗ не удалось. Накануне.RU направило на предприятие запрос.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин сегодня посетит "Уралвагонзавод" с рабочим визитом. Однако затем визит внезапно отменили. А вскоре оказалось, что президент вообще не собирался в Свердловскую область.

Теги: УВЗ, Путин, зарплаты, профсоюз



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