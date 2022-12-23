23 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: kremlin.ru

"Тайный" визит Путина на "Уралвагонзавод" отменили

Сегодняшний визит президента РФ Владимира Путина на "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле внезапно отменили.

Как передает 66.RU со ссылкой на свои источники, планы главы государства на визит в Свердловскую область и УВЗ поменялись в самый последний момент. Причины не разглашаются, официальной информации на этот счет тоже нет.

Ранее СМИ со ссылкой на осведомленные источники писали, что визит президента будет анонсирован на сайте Кремля вечером четверга, однако никакой информации о приезде Путина на Средний Урал там так и не появилось.

Готовиться к приезду президента на "Уралвагонзаводе" начали заранее: убирали снег, проводили тщательную уборку и уже подготовили вертолетную площадку. Источники полагали, что глава РФ должен был посетить секретный цех №130, где собирают танки, и провести совещание по гособоронзаказу.

Уралвагонзавод, танк(2018)|Фото: Накануне.RU

Также стало известно, что отменена встреча президента с представителями бизнеса в Москве, причиной названа неблагоприятная эпидобстановка.

А вчера вечером Путин провел пресс-конференцию, на которой сообщил, что военные запасы Киева скоро закончатся, в отличие от России.

"Я сейчас не буду назвать цифры, сколько в день, скажем, снарядов тратим. Это большие цифры. Но разница между нами, скажем, и теми, кто нам противостоит, заключается в том, что, скажем, украинский ВПК если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется. Собственной базы скоро не останется", - рассказал президент.

Теги: Путин, УВЗ, Уралвагонзавод



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