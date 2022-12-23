УВЗ об обращении независимого профсоюза к Путину: "Любой имеет право"

На "Уралвагонзаводе" прокомментировали обращение и.о. председателя независимого профсоюза "УВЗ-Солидарность" Александра Иванова к президенту России Владимиру Путину.

Напомним, в своем обращении Иванов выражал недовольство изменением графика работы на предприятии с ноября этого года, которое, по его данным, якобы повлекло снижение зарплат. Он просил Путина "принять соответствующие меры по соблюдению законных прав и интересов работников АО "НПК "Уралвагонзавод". При этом "УВЗ-Солидарность" не является официальной профсоюзной организацией завода.

Накануне.RU обратилось в пресс-службу УВЗ с просьбой прокомментировать ситуацию. Там заявили, что "любой гражданин России имеет право обратиться к главе государства".

"Рабочий процесс на "Уралвагонзаводе", а также оплата труда заводчанам осуществляются с соблюдением всех норм трудового законодательства и с учетом требований, установленных постановлением Правительства РФ №1366 от 01.08.22 года "О введении специальных мер в сфере экономики", - заверили на тагильском предприятии.

Напомним, на этой неделе появлялись сообщения о визите Владимира Путина на УВЗ. Однако президент не стал посещать Свердловскую область.