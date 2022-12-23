23 Декабря 2022
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Песков рассказал, почему Путин не приехал на "Уралвагонзавод"

Пока все ждали официального анонса визита главы государства Владимира Путина в Нижний Тагил, а "Уралвагонзавод" отмалчивался, не давая точного ответа, оказалось, что президент и не собирался в Свердловскую область.

Как сообщил изданию "Подъем" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, поездка не анонсировалась в графике мероприятий как запланированная, а потому и ожидать ее не следовало.

Ранее СМИ со ссылкой на осведомленные источники писали, что визит президента будет анонсирован на сайте Кремля вечером четверга, однако никакой информации о приезде Путина на Средний Урал там так и не появилось.

Готовиться к приезду президента на "Уралвагонзаводе" начали заранее: убирали снег, проводили тщательную уборку и уже подготовили вертолетную площадку. Источники полагали, что глава РФ должен был посетить секретный цех №130, где собирают танки, и провести совещание по гособоронзаказу.

Также стало известно, что отменена встреча президента с представителями бизнеса в Москве, причиной названа неблагоприятная эпидобстановка.

Зато выяснилось, что президент в пятницу будет работать в Туле. Там он проведет совещание с руководством оборонно-промышленного комплекса и посетит КБ приборостроения им. А. Г. Шипунова.

Теги: Путин, Песков, Уралвагонзавод, визит



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