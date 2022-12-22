Владимир Путин приедет на "Уралвагонзавод" с рабочим визитом

Президент РФ Владимир Путин собирается посетить "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле с рабочим визитом. Об этом сообщает местное издание "Все новости" со ссылкой на собственный источник.

Встреча руководителей завода и главы государства должна состояться уже 23 декабря. В связи с этим, сотрудники службы безопасности в середине дня перекроют движение как на предприятие, так и по его территории. По словам источника, президент посетит секретный цех №130, где собирают танки.

Предполагается, что, помимо обхода предприятия и общения с рабочими, президент также проведет совещание по гособоронзаказу.

К завтрашнему визиту в городе убирают снег, проводят тщательную уборку и готовят вертолетную площадку.

Накануне.RU обратилось в пресс-службу "УВЗ" для подтверждения информации. На предприятии не подтвердили, но и не опровергли новость о приезде президента РФ, отказавшись от комментариев.