22 Декабря 2022
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Политика Свердловская область
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин приедет на "Уралвагонзавод" с рабочим визитом

Президент РФ Владимир Путин собирается посетить "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле с рабочим визитом. Об этом сообщает местное издание "Все новости" со ссылкой на собственный источник.

Встреча руководителей завода и главы государства должна состояться уже 23 декабря. В связи с этим, сотрудники службы безопасности в середине дня перекроют движение как на предприятие, так и по его территории. По словам источника, президент посетит секретный цех №130, где собирают танки.

Предполагается, что, помимо обхода предприятия и общения с рабочими, президент также проведет совещание по гособоронзаказу.

К завтрашнему визиту в городе убирают снег, проводят тщательную уборку и готовят вертолетную площадку.

Накануне.RU обратилось в пресс-службу "УВЗ" для подтверждения информации. На предприятии не подтвердили, но и не опровергли новость о приезде президента РФ, отказавшись от комментариев.

Теги: Уралвагонзавод, Путин, Нижний Тагил



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