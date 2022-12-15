Ватикан извинился перед Россией за слова Папы Римского о жестокости бурятов и чеченцев

Россия получила от Ватикана извинения за слова Папы Римского Франциска от жестокости чеченских и бурятских солдат в ходе СВО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что по дипломатическим каналам поступило сообщение за подписью государственного секретаря Святого престола Пьетро Паролина.

"Святой престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странами и народам мира", - процитировала Захарова письмо.

Она отметила, что такой подход к исправлению ошибок вызывает у Москвы уважение: "Способность признавать ошибки все реже встречается в современном международном общении. Данная ситуация показывает, что за призывами Ватикана к диалогу стоит умение вести этот диалог и слушать собеседников. <...> Мы считаем, что данный инцидент исчерпан".