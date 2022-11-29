29 Ноября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Reuters

Российский посол в Ватикане выразил протест после слов папы Римского о бурятах и чеченцах

Посол России в Ватикане Александр Авдеев посетил руководство ватиканского МИДа, где выразил решительный протест в связи с высказываниями папы Римского Франциска.

"Я выразил возмущение такими инсинуациями и отметил, что ничто не может поколебать сплоченность и единство многонационального российского народа", — заявил Авдеев РИА Новости.

Напомним, папа Римский Франциск в интервью американским СМИ назвал чеченцев и бурятов "самой жестокой частью российских войск на Украине", отметив, что "если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает".

Слова папы Франциска возмутили главу Бурятии Алексея Цыденова, а также главу российских буддистов.

Высказывание понтифика оценили и в МИД РФ. Заявления Франциска в отношении чеченцев и бурятов демонстрируют не просто русофобию, но и запредельное извращение истины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Теги: посол в ватикане, папа римский, буряты, чеченцы



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