Полицейские задержали сварщика по делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки"

Полицейские задержали прораба и сварщика по делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки" в городе Химки.

Пресс-служба управления Следственного комитета России по Московской области сообщает, что они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к возгоранию и гибели человека.

Как считает следствие, искры от сварочных работы привели к возгоранию паллет с товаром. В результате пожара в гипермаркете его конструкция упала и придавила охранника.

Ущерб от пожара с учетом припаркованных авто может составить 20-30 млрд руб., сообщили во Всероссийском союзе страховщиков.