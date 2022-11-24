24 Ноября 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Прикамье подростков подозревают в хищении денег и угоне автомобилей

В Пермском крае в отношении четырех подростков 15, 16 и 17 лет, а также 36-летнего мужчины возбуждены уголовные дела по статьям п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище), п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) и п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, в октябре 2022 года двое подростков, заранее договорившись между собой, незаконно проникли в квартиру жительницы села Елово, и похитили деньги собственницы жилья. Кроме того,путем электронного перевода, тайно похитили деньги с банковского счета потерпевшей, причинив последней значительный имущественный ущерб на общую сумму 10 тыс. руб.

В указанный период двое подозреваемых, находясь во дворе одного из домов по улице Мира села Елово, неправомерно завладели без цели хищения автомобилем "ВАЗ–2107", принадлежавшим местному жителю. Аналогичные преступления подростки и 36-летний подозреваемый совершили, угнав автомобиль "ВАЗ–21074" из двора дома по улице Волкова и автомобиль "Шевроле Нива", который был припаркован возле частного жилого дома в селе Дуброво Еловского района.

В настоящее время следователем Осинского межрайонного следственного отдела следственного управления проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также причастность подозреваемых к иным преступлениям.

Теги: подростки, следователи, уголовное дело, угон, хищение



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