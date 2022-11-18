20 Ноября 2022
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Максима Иванова / t.me/maksim_ivanon

Свердловский депутат Госдумы: Не все "сентябрьские" мобилизованные получат деньги за октябрь

Не все уральцы, призванные в рамках частичной мобилизации в сентябре, получат полагающиеся им денежные выплаты за октябрь. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
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Как рассказал сегодня парламентарий в своем Telegram-канале, уже с понедельника, 21 ноября, он ожидает шквал звонков и писем по поводу невыплаты или недоплаты мобилизованным денежного довольствия за октябрь.

"Конечно, хотелось бы верить, что к 20 ноября всё всем будет выплачено, но слишком уж велико количество ежедневно поступающих ко мне в соцсети жалоб, что пришло менее 195 тысяч рублей", - сообщил Иванов.

Он рассказал о жительнице Ирбита, чей муж был призван в сентябре и почти сразу убыл в ЛНР.

"Женщина обратилась в Минобороны и там ей ответили, что расчёт начинается с момента приписки к части. А её муж приписан к части только… 2 ноября. Где он был месяц – непонятно. Зато понятно, что за октябрь ничего не получит. И это проблема, которой уже сейчас надо серьезно заниматься", - заявил свердловский депутат.

Напомним, ранее Максим Иванов рассказал, что семьи мобилизованных получат декабрьские выплаты до Нового года. Такой ответ дали депутату на его запрос в Минобороны РФ.

Теги: мобилизация, выплаты, Иванов



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