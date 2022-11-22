Сотни мобилизованных свердловчан не получили денежные выплаты за октябрь

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов подтвердил, что не все уральцы, призванные в рамках частичной мобилизации в сентябре, получили полагающиеся им денежные выплаты за октябрь. По словам парламентария, к нему уже поступили сотни подобных обращений.

Напомним, о таком развитии ситуации Иванов предупреждал на минувшей неделе. Как рассказал сегодня депутат в своем Telegram-канале, за сутки он получил в соцсетях 537 обращений по поводу невыплаты или недоплаты мобилизованным.

"Большая часть обратившихся – Свердловская область. Обращения по этому вопросу принимаю до завтрашнего полудня. Далее направляю информацию в военно-следственные органы", - сообщил Максим Иванов.

Накануне депутат рассказывал о двух братьях из Екатеринбурга, которые были мобилизованы и теперь служат в одном месте в зоне СВО.

"Одному выплатили 195 тысяч рублей, другому не выплатили. Пока не могу понять логику выплат и невыплат", - признавался Иванов, пообещав разобраться в ситуации.

Как сообщало Накануне.RU, ранее свердловский депутат Госдумы поделился мыслями о проблемах в работе военкоматов и предложил свое видение их решения.