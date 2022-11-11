11 Ноября 2022
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Шойгу: Российские войска покидают Херсон

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Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Максима Иванова / t.me/maksim_ivanon

Свердловский депутат Госдумы обратился к Шойгу и Мишустину по снабжению мобилизованных

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов обратился к министру обороны России Сергею Шойгу и председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. Он попросил оказать содействие в снабжении мобилизованных.

Как рассказал сегодня депутат в своем Telegram-канале, он обратился к Шойгу по включению в план поставок дизельных генераторов для зарядки раций и дизельных тепловых пушек, необходимых одной из минометных батарей. Также парламентарий написал Мишустину по снабжению учебного центра для мобилизованных в Елани.

"Нужны дальномеры, "мавики", оптические прицелы, радиостанции и т.д. Ранее по просьбе родственников мобилизованных также обратился к Мишустину по поводу снабжения 228 мотострелкового полка в Херсонской области", - рассказал Максим Иванов.

Напомним, ранее свердловский депутат жестко ответил журналисту Владимиру Соловьеву. Тот раскритиковал мобилизованных, недовольных экипировкой и условиями службы.

Теги: Иванов, обращение, Шойгу, Мишустин, мобилизованные



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