14 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Семьи мобилизованных получат декабрьские выплаты до Нового года

Семьи мобилизованных не останутся без Нового года - все выплаты за декабрь поступят до 25 числа первого зимнего месяца. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов, сославшись на ответ Минобороны.

"Выплата денежных средств гражданам, призванным по мобилизации в вооруженные силы РФ будет проводиться с 10 по 20 число каждого месяца за истекший, а за декабрь календарного года до 25 декабря. В текущем месяце выплата денежного довольствия производится досрочно, начиная с 8 ноября 2022 года", - говорится в документе.

По словам депутата, корректировка сроков в декабре является исключением. В остальные месяцы выплаты также будут осуществляться по ранее установленному графику.

Теги: мобилизация, выплата, Иванов



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