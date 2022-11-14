Семьи мобилизованных получат декабрьские выплаты до Нового года

Семьи мобилизованных не останутся без Нового года - все выплаты за декабрь поступят до 25 числа первого зимнего месяца. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов, сославшись на ответ Минобороны.

"Выплата денежных средств гражданам, призванным по мобилизации в вооруженные силы РФ будет проводиться с 10 по 20 число каждого месяца за истекший, а за декабрь календарного года до 25 декабря. В текущем месяце выплата денежного довольствия производится досрочно, начиная с 8 ноября 2022 года", - говорится в документе.

По словам депутата, корректировка сроков в декабре является исключением. В остальные месяцы выплаты также будут осуществляться по ранее установленному графику.