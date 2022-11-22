22 Ноября 2022
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Армия и ВПК Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Военная прокуратура разбирается с отсутствием выплат мобилизованным уральцам

Ситуацией с отсутствием обещанных выплат уральцам, призванным в рамках частичной мобилизации, заинтересовались в военной прокуратуре. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Ранее он подтвердил, что не все призванные в сентябре получили полагающиеся им денежные выплаты за октябрь. По словам депутата, к нему поступили сотни подобных обращений.

Как рассказал Максим Иванов в своем Telegram-канале, в военной прокуратуре Екатеринбургского гарнизона прочли его пост про невыплаты мобилизованным.

"Заинтересовались. Связались с нами. В итоге наладили конструктивное взаимодействие. Передал им список из первых 200 фамилий. Завтра передам новый", - пообещал депутат.

Напомним, о таком развитии ситуации с выплатами Иванов предупреждал на минувшей неделе.

Теги: выплаты, мобилизация, прокуратура, Иванов



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Ранее 18.11.2022 12:50 Мск Свердловский депутат Госдумы: Не все "сентябрьские" мобилизованные получат деньги за октябрь


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