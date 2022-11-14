14 Ноября 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Ленинский районный суд Тюмени осудил владельца магазина, в котором шесть покупателей отравились алкоголем

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор 49-летнему Сеймуру Мехтиеву за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц, по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР Тюменской области.

Как стало известно из материалов дела, Мехтиев в период времени с 1 января 2021 года по 6 января 2022 года, являясь владельцем продуктового магазина "Шанс", расположенного на ул. Станционная, д. 16 "б" Тюмени, незаконно реализовал алкогольную продукцию, которой отравились шесть человек.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину.

Мехтиеву назначено наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд удовлетворил иск потерпевшего в размере 250 000 рублей и иск прокурора в интересах потерпевшего в размере 250 000 рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Теги: прокуратура, обвинение, уголовное дело, суррогатный алкоголь, метанол, суд, паленая водка



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