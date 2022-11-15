15 Ноября 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

В Тюмени продавщицу продуктового магазина осудили за продажу водки, которой отравились четверо

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летней местной жительницы по уголовному делу об отравлении суррогатным алкоголем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

"Судом установлено, что в период времени с 1 января 2021 года по 2 января 2022 года, являясь продавцом магазина "Продукты", расположенного по улице Маршала Захарова в Тюмени, незаконно реализовала алкогольную продукцию, содержащую в своем составе метиловый спирт", - сообщили в надзорном ведомстве.

Погибли четыре человека.

По информации СКР региона, женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Судом назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу. Женщина взята под стражу в зале суда.

Ранее ход расследования данного уголовного дела был поставлен на контроль в центральном аппарате СК России. Добавим также, что поставщик суррогатного алкоголя осужден в сентябре текущего года по ч. 3 ст. 238, п. "а" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ к семи годам шести месяцам лишения свободы.

Теги: прокуратура, обвинение, уголовное дело, суррогатный алкоголь, метанол, суд, паленая водка



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