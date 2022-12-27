27 Декабря 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: 66.мвд.рф

В Югре вынесен приговор о смертельном отравлении суррогатным алкоголем

В Пыть-Яхе суд вынес приговор 38-летнему жителю Омска по делу об отравлении суррогатным алкоголем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть граждан).

Было установлено, что мужчина купил в Омске алкоголь кустарного производства и перепродал его в Пыть-Яхе и Нефтеюганском районе. В результате от острого отравления метиловым спиртом погибли трое жителей Пыть-Яха и 31-летний житель поселка Сентябрьский.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Теги: суррогатный алкоголь, отравление, гибель, метиловый спирт



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