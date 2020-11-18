18 Ноября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
(2005) | Фото: Накануне.ru

Четверо жителей Пыть-Яха умерли от отравления метанолом

В Пыть-Яхе суд рассмотрит дело о смерти четверых пострадавших от отравления метанолом, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.
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По делу проходит 36-летний омич. По версии следствия, в 2019 г. обвиняемый купил в Омске контрафактный алкоголь и привёз его в октябре в Пыть-Ях, чтобы продать. 26-31 декабря 2019 г. он продал горожанам не менее 15 л метанола.

В итоге 4-22 января трое пострадавших в возрасте от 39 до 51 года, а также 31-летний житель расположенного рядом посёлка Сентябрьский скончались от острого отравления метиловым спиртом. Дело ушло в суд.

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Четверо жителей Пыть-Яха умерли от отравления метанолом

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Теги: метанол, омич, Пыть-Ях



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