Четверо жителей Пыть-Яха умерли от отравления метанолом

В Пыть-Яхе суд рассмотрит дело о смерти четверых пострадавших от отравления метанолом, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По делу проходит 36-летний омич. По версии следствия, в 2019 г. обвиняемый купил в Омске контрафактный алкоголь и привёз его в октябре в Пыть-Ях, чтобы продать. 26-31 декабря 2019 г. он продал горожанам не менее 15 л метанола.

В итоге 4-22 января трое пострадавших в возрасте от 39 до 51 года, а также 31-летний житель расположенного рядом посёлка Сентябрьский скончались от острого отравления метиловым спиртом. Дело ушло в суд.