В Южно-Сахалинске введен режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа

В Южно-Сахалинске введен режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике "Островная". Постановление подписал мэр города Сергей Надсадин.

Он также поручил установить местный уровень реагирования на ЧС для ликвидации последствий вспышки. Зона ЧС распространяется на территории птицефабрики и в пяти километрах от очага.

Примечательно, что постановление главы города датируется 5 ноября, но широко известно о нем стало только сегодня. В частности, документ был опубликован на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска, отмечает издание "Сах.ком".

Ранее сообщалось, что в одном из цехов птицефабрики произошел "падеж птицы". Пробы были направлены в Приморскую межобластную ветеринарную лабораторию, там выявили птичий грипп, передают "Ведомости".