Прокуратура не нашла связи "Ельцин-центра" с "ЛГБТ-иноагентами"

Прокуратура Свердловской области проверила информацию, изложенную в материале underside.today "Ельцин Центр: спецкомбинат антироссийских услуг", где говорится о якобы связи Центра с иноагентами, пропагандой ЛГБТ и продвижением западных ценностей. Обращение подавал депутат Госдумы от региона Андрей Альшевских, который и опубликовал ответ прокуратуры в своих социальных сетях.

В тексте издания, на который и ссылался парламентарий, указывали на возможную связь ЕЦ с провокационным танцем школьников из лицея №12, а также отмечали вероятное попустительство в отношении деятельности Центра со стороны местных чиновников. Помимо этого издание утверждает, что якобы деятельностью ЕЦ занимаются либо граждане США, либо те, кто посвятил свою жизнь "околоправительственным и околоразведывательным американским (и не только) "демократическим фондам". Таким образом, в глазах автора, "Ельцин-центр" является крупнейшей НКО, которая якобы "работает исключительно в интересах Запада, продвигает "своих" людей на руководящие должности и пропагандирует антироссийские настроения".

В свою очередь прокуратура, проведя проверку, ответила Альшевских, что все вышеуказанные предположения не имеют под собой основания.

"В ходе проверки доводы публикации "Ельцина центр: спецкомбинат антироссийских услуг" о возможном попустительстве со стороны должностных лиц, исполнительных органов государственной власти региона в отношении деятельности Президентского центра Б.Н. Ельцина подтверждение не нашли, в связи с чем оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется", - говорится в сообщении.

А по поводу скандального танца школьников в прокуратуре отметили, что замдиректора гимназии уже оштрафовали. Что касается инцидента с "забастовкой" "Ельцин-центра" после объявления спецоперации, то операционному директору фонда Центра уже выписали предостережение, после чего письменный протест был удален с сайта ЕЦ.

Напомним, недавно глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал "прихлопнуть" "Ельцин-центр" и "Горбачев-Фонд". Он заявил, что Центр специально построили американцы, назвал его "национальным позором", а экспозицию раскритиковал за "русофобию и антисоветизм в изложении истории нашей страны". Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что "Ельцин-центр" должен существовать.