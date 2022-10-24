Прокуратура не нашла связи "Ельцин-центра" с "ЛГБТ-иноагентами"

24 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Грядут "непростые решения" по Херсону?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Прокуратура не нашла связи "Ельцин-центра" с "ЛГБТ-иноагентами"

Прокуратура Свердловской области проверила информацию, изложенную в материале underside.today "Ельцин Центр: спецкомбинат антироссийских услуг", где говорится о якобы связи Центра с иноагентами, пропагандой ЛГБТ и продвижением западных ценностей. Обращение подавал депутат Госдумы от региона Андрей Альшевских, который и опубликовал ответ прокуратуры в своих социальных сетях.

В тексте издания, на который и ссылался парламентарий, указывали на возможную связь ЕЦ с провокационным танцем школьников из лицея №12, а также отмечали вероятное попустительство в отношении деятельности Центра со стороны местных чиновников. Помимо этого издание утверждает, что якобы деятельностью ЕЦ занимаются либо граждане США, либо те, кто посвятил свою жизнь "околоправительственным и околоразведывательным американским (и не только) "демократическим фондам". Таким образом, в глазах автора, "Ельцин-центр" является крупнейшей НКО, которая якобы "работает исключительно в интересах Запада, продвигает "своих" людей на руководящие должности и пропагандирует антироссийские настроения".

В свою очередь прокуратура, проведя проверку, ответила Альшевских, что все вышеуказанные предположения не имеют под собой основания.

"В ходе проверки доводы публикации "Ельцина центр: спецкомбинат антироссийских услуг" о возможном попустительстве со стороны должностных лиц, исполнительных органов государственной власти региона в отношении деятельности Президентского центра Б.Н. Ельцина подтверждение не нашли, в связи с чем оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется", - говорится в сообщении.

А по поводу скандального танца школьников в прокуратуре отметили, что замдиректора гимназии уже оштрафовали. Что касается инцидента с "забастовкой" "Ельцин-центра" после объявления спецоперации, то операционному директору фонда Центра уже выписали предостережение, после чего письменный протест был удален с сайта ЕЦ.

Напомним, недавно глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал "прихлопнуть" "Ельцин-центр" и "Горбачев-Фонд". Он заявил, что Центр специально построили американцы, назвал его "национальным позором", а экспозицию раскритиковал за "русофобию и антисоветизм в изложении истории нашей страны". Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что "Ельцин-центр" должен существовать.

Теги: Ельцин-центр, Альшевских, прокуратура, проверка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети