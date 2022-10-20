"Первым подпись поставил Володин": в Госдуму вносят законопроект о запрете ЛГБТ-контента

В Госдуму сегодня внесут пакет законопроектов, которые вводят ответственность за распространение ЛГБТ-контента среди взрослых (среди несовершеннолетних оно уже запрещено).

"Этот пакет — консолидированная позиция абсолютного большинства депутатов <…> Соавторами инициатив выступили 390 депутатов, включая всех руководителей фракций и вице-спикеров. Первым — свою подпись поставил председатель Госдумы Вячеслав Володин", - написал в своем Telegram-канале глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия").

Законопроекты вносят изменения в КоАП и в пять федеральных законов.