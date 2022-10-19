Половина мобилизованных прикамцев в учебных центрах Елани и Тюмени уже оформили документы на выплаты

Порядка 50 % мобилизованных резервистов из Пермского края, проходящих подготовку в учебных центрах, уже оформили необходимые документы на предоставление разовых выплат из регионального бюджета в размере 100 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в министерстве социального развития Прикамья.

По данным ведомства, работа с мобилизованными продолжается. В каждом из центров сейчас находится порядка 15 специалистов Минсоцразвития, а также юристов, оказывающих правовое содействие.

Напомним, 18 октября губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о решении произвести из регионального бюджета разовые выплаты по 100 тыс. руб. всем жителям региона, призванным в ходе частичной мобилизации.

"В таком объеме были выплачены средства добровольцам батальона "Молот". Считаем, что мобилизованные резервисты должны получить столько же", – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Глава Прикамья также поручил направить в учебные центры социальных работников и юристов, чтобы помочь на месте оформить все необходимые документы. Также это касается жалоб мобилизованных на банки, отказывающие в кредитных каникулах, вопросов по заполнению военных билетов военкоматами.

"Вся эта работа должна быть проведена оперативно, пока люди находятся в воинских частях и не выехали в зону СВО", – акцентировал губернатор.