Починить печь, заказать дрова, опустить в яму картошку: семьи мобилизованных прикамцев просят о бытовой помощи

Глава Добрянского округа Константин Лызов на сегодняшнем заседании совета муниципальных образований, проинформировал о помощи, которую оказывают мобилизованным, передает корреспондент Накануне.RU.

Он сообщил, что по телефонам горячей линии волонтеры принимают заявки на оказание психологической, юридической, гуманитарной и бытовой помощи семьям мобилизованных. Взаимодействие с семьями осуществляется и на уровне муниципалитетов. Так, в Соликамске создается некоммерческая организация "Совет жен и материй участников СВО при администрации Соликамска".

По его словам, волонтеры оказывают адресную помощь. В Карагайском округе, например, собраны продуктовые наборы для семей мобилизованных.

"Стараемся помочь каждому все обращения фиксируются. Помощь носит разный характер. Семьи военнослужащих обращаются за бытовой помощью: отремонтировать печь, привезти дрова, опустить в яму картошку. Ведь не всем нужны только деньги. В Гайнском округе мобилизованный попросил осуществить уход за плохо ходячим отцом. Вместе с соцзащитой вопрос отрабатывается", - сообщил Лызов.

Напомним, 18 октября губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о решении произвести из регионального бюджета разовые выплаты по 100 тыс. руб. всем жителям региона, призванным в ходе частичной мобилизации.

"В таком объеме были выплачены средства добровольцам батальона "Молот". Считаем, что мобилизованные резервисты должны получить столько же", – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Глава Прикамья также поручил направить в учебные центры социальных работников и юристов, чтобы помочь на месте оформить все необходимые документы. Также это касается жалоб мобилизованных на банки, отказывающие в кредитных каникулах, вопросов по заполнению военных билетов военкоматами.

"Вся эта работа должна быть проведена оперативно, пока люди находятся в воинских частях и не выехали в зону СВО", – акцентировал губернатор.

Также выплаты получат семьи мобилизованных, имеющие детей - по 15 тыс. руб. на ребенка. Сообщается также, что дети мобилизованных будут бесплатно посещать детские сады.

Решение было принято спустя почти месяц после старта мобилизации, после нескольких встреч с солдатами и обращения семей к президенту РФ.