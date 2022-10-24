Первые выплаты получили 87 детей мобилизованных прикамцев

Первые выплаты получили 87 детей мобилизованных прикамцев. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, передает корреспондент Накануне.RU.

Всего министерством соцзащиты принято 397 заявлений на 592 ребенка.

"До конца этой недели отработаем все заявления. Полные списки призванных земляков со всеми контактами их близких родственников у нас есть. Сегодня на Совете глав обсудили, как в территориях выстроена работа с родными мобилизованных. Работают местные штабы по поддержке семей. Люди обращаются с юридическими вопросами, бытовыми просьбами – отремонтировать печь в доме, привезти дрова, обеспечить постоянный уход за пожилым родственником. Кроме того, муниципалитеты взяли на себя вопрос с бесплатным посещением детсадов. У всех есть понимание, что нельзя оставить без внимания ни одну семью. Продолжается помощь и самим бойцам. Местные жители, волонтеры, предприниматели, промышленные предприятия объединяются, сами проявляют инициативу. Звездный, Добрянка и Чернушка закупили квадракоптеры, Краснокамск собрал четыре машины, Кунгурский округ – 945 кг помощи, волонтеры из Добрянки сделали восемь рейсов в Елань и Тюмень. И это лишь некоторые примеры правильных дел", - сообщил глава региона.

Напомним, 18 октября губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о решении произвести из регионального бюджета разовые выплаты по 100 тыс. руб. всем жителям региона, призванным в ходе частичной мобилизации.

"В таком объеме были выплачены средства добровольцам батальона "Молот". Считаем, что мобилизованные резервисты должны получить столько же", – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Глава Прикамья также поручил направить в учебные центры социальных работников и юристов, чтобы помочь на месте оформить все необходимые документы. Также это касается жалоб мобилизованных на банки, отказывающие в кредитных каникулах, вопросов по заполнению военных билетов военкоматами.

"Вся эта работа должна быть проведена оперативно, пока люди находятся в воинских частях и не выехали в зону СВО", – акцентировал губернатор.

Также выплаты получат семьи мобилизованных, имеющие детей - по 15 тыс. руб. на ребенка. Сообщается также, что дети мобилизованных будут бесплатно посещать детские сады.

Решение было принято спустя почти месяц после старта мобилизации, после нескольких встреч с солдатами и обращения семей к президенту РФ.