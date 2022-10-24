"Николаевич, спасибо, что не забываешь": мобилизованные пермяки поблагодарили Махонина из Елани за выплаты

Группа мобилизованных жителей Пермского края из учебного центра в Елани выступила с видеообращением к губернатору региона Дмитрию Махонину. Видеоролик опубликовал telegram-канал "Лбов", передает корреспондент Накануне.RU.

"Здравствуйте. К вам обращаются мобилизованные военнослужащие из Пермского края, проходящие сборы в учебном центре поселка Елань. Мы здоровы, сыты, обуты. Хотелось бы обратиться к нашему губернатору Дмитрию Николаевичу Махонину. Дмитрий Николаевич, большое спасибо, что вы прибыли к нам в учебный центр, с трибуны сошли на плац, пообщались с каждым солдатом, сержантом, офицером, выслушали всю критику, которая на вас вылилась, которая формировалась долгое время, пока мы здесь находимся. После этого последовал ряд ваших управленческих решений", — говорится в обращении.

Военнослужащие сообщили о выезде в Елань специалистов министерства соцразвития Прикамья, которые помогли им оформить документы на получение выплат и о том, что им была оказана вся необходимая юридическая помощь. Также прикамцы поблагодарили жителей края за отправку медикаментов, вещей и оборудования.

"Николаевич, спасибо, что не забываешь" — заявили пермяки.

Напомним, 18 октября губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о решении произвести из регионального бюджета разовые выплаты по 100 тыс. руб. всем жителям региона, призванным в ходе частичной мобилизации.

"В таком объеме были выплачены средства добровольцам батальона "Молот". Считаем, что мобилизованные резервисты должны получить столько же", – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Глава Прикамья также поручил направить в учебные центры социальных работников и юристов, чтобы помочь на месте оформить все необходимые документы. Также это касается жалоб мобилизованных на банки, отказывающие в кредитных каникулах, вопросов по заполнению военных билетов военкоматами.

"Вся эта работа должна быть проведена оперативно, пока люди находятся в воинских частях и не выехали в зону СВО", – акцентировал губернатор.

Также выплаты получат семьи мобилизованных, имеющие детей - по 15 тыс. руб. на ребенка. Сообщается также, что дети мобилизованных будут бесплатно посещать детские сады.

Решение было принято спустя почти месяц после старта мобилизации, после нескольких встреч с солдатами и обращения семей к президенту РФ.