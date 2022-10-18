От свердловских властей до сих пор нет реакции на предложение о поддержке мобилизованных

От властей Свердловской области и губернатора Евгения Куйвашева до сих пор не последовало никакой реакции на предложение о поддержке мобилизованных свердловчан.

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Напомним, на прошлой неделе, 13 октября, депутаты Законодательного собрания региона от КПРФ обратились к Куйвашеву с предложением срочно принять решение о дополнительных мерах поддержки мобилизованных и их семей. Речь идет, в том числе, о единовременной выплате в 100 тысяч рублей. Кроме этого, в партии предлагали компенсировать расходы на оплату жилья и коммунальных услуг, обеспечить питанием на льготных условиях детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях и компенсировать расходы на детей, осваивающих программы дошкольного обучения в организациях Среднего Урала.

Как рассказал Накануне.RU депутат ЗакСО, глава свердловских коммунистов Александр Ивачев, никакой реакции от властей на это предложение КПРФ, как официальной, так и неофициальной, до сих пор нет.

"Вчера мы направили обращение к фракциям заксобрания. Как и обещали, мы разработали законопроект, и направили свои предложения с тем, чтобы вместе обсудить его и внести от всех фракций. Я надеюсь, что какая-то реакция все-таки последует, им нельзя будет уклоняться от нее бесконечно. В любом случае, мы поднимем эту тему на заседании ЗакСО в следующий вторник. Мы этой проблемой занимаемся и будем добиваться, чтобы наше предложение было рассмотрено по факту и по сути", - пообещал Ивачев.

Он не стал делать предположений, почему в Свердловской области до сих пор отсутствует господдержка мобилизованных. Некоторые соседние области уже объявили о региональных выплатах, например, это сделал Пермский край.

"У меня есть предположения (о причинах отсутствия господдержки, - прим. ред.). Но считаю, что высказывать их ни к чему. Надо просто исправлять эту недоработку", - добавил глава свердловской КПРФ.

Добавим, что сегодня, 18 октября, депутаты комитета по соцполитике Законодательного собрания Свердловской области рассмотрели изменения в региональный закон об образовании. Речь шла о поддержке детей уральцев, призванных в рамках объявленной в России частичной мобилизации.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗакСО, законопроектом предлагается предоставить детям, учащимся общеобразовательных, а также средних профессиональных организаций право на получение горячего питания и обеспечения одеждой и необходимым инвентарем, либо денежной компенсацией в период до 1 июля 2023 года. Законопроект был рассмотрен в трех чтениях и рекомендован к принятию заксобранием. При этом вопросы о поддержке самих мобилизованных не обсуждались.

Ближайшее заседание областного парламента запланировано на 25 октября. Его повестка на официальном сайте ЗакСО пока не опубликована.