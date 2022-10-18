Из учебного центра в Елани начали отпускать домой мобилизованных пермяков, которые имеют трех и более детей

Из учебного центра в Елани, где находятся мобилизованные пермяки, начали отпускать домой призывников, которые имеют трех и более детей. Об этом сообщает проправительственный telegram-канал "Компросс", передает корреспондент Накануне.RU.

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Ранее генштаб ВС РФ разрешил военкоматам не призывать в рамках частичной мобилизации отцов трех и более детей. Указание от 4 октября 2022 года было направлено в военкоматы и призывные комиссии.

Напомним, ранее губернатор провел встречу с мобилизованными прикамцами в Елани и в Тюмени. Во время визита в Свердловскую область губернатора завалили вопросами.

Отметим, что ранее в Елани мобилизованные жители Лысьвы пожаловались на переполненный пункт сбора. Сообщалось, что мужчины ожидают своей очереди по несколько часов, спят на полу в обнимку с вещами и буквально занимают каждый метр здания. С проверкой в центр выезжал министр территориальной безопасности Виктор Батмазов. После власти отчитались, что все проблемы удалось решить. Позднее уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что в ходе мобилизации в Елани был допущен "большой перегруз". Из-за этого возникали "некоторые вопросы" по размещению мобилизованных.

Во время встречи в Тюмени солдаты потребовали у губернатора дать конкретные сроки введения региональной выплаты. Солдаты поинтересовались, почему на премии чиновников выделяется 40 млн руб., а мобилизованным - ничего. Также бойцы высмеяли помощь, которую власти края прислали солдатам, заявив, что все необходимое им уже собрали тюменцы. Видеозапись беседы Махонина с мобилизованными попала в соцсети.

Относительно выплат Дмитрий Махонин заявил, что власти края ждут "соответствующую координацию действий федерального правительства, так как регионов, которые сделают выплаты - меньшинство". Однако военных этот ответ не устроил.

"Нас интересует конкретика, чтобы помочь нашим семьям, нам всем нужна выплата. От 150 до 300 тыс. руб. Остальным нам всем помогают и помогли. Вопрос у всех в эту единовременную выплату уперся", - сообщил один из солдат. В результате, губернатор позволил себе нецензурно высказаться. После, решение о выплатах все же было принято - мобилизованные получат - 100 тыс. руб.