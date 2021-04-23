Музыка Чайковского вместо гимна России утверждена МОК

Международный олимпийский комитет утвердил концерт Петра Чайковского для музыкального сопровождения мероприятий с участием спортсменов из России на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

Олимпийских спортсменов будут чествовать под фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Чайковского, сообщает "Коммерсант".

Ранее сообщалось, что на Олимпийских играх в этом году вместо гимна России может быть использован Первый концерт Чайковского. Использовать гимн РФ в Токио российской команде запрещено в связи с решением спортивного арбитража в Лозанне.