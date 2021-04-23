23 Апреля 2021
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логотип Олимпиады и Паралимпиады в Токио 2020 (2016) | Фото:The Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games

Музыка Чайковского вместо гимна России утверждена МОК

Международный олимпийский комитет утвердил концерт Петра Чайковского для музыкального сопровождения мероприятий с участием спортсменов из России на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

Олимпийских спортсменов будут чествовать под фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Чайковского, сообщает "Коммерсант".

Ранее сообщалось, что на Олимпийских играх в этом году вместо гимна России может быть использован Первый концерт Чайковского. Использовать гимн РФ в Токио российской команде запрещено в связи с решением спортивного арбитража в Лозанне.

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Музыка Чайковского вместо гимна России утверждена МОК

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Теги: МОК, гимн, Олимпиада



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