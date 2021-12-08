08 Декабря 2021
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Авиакомпания Citrus (2021) | Фото: пресс-служба S7

Новый лоукостер S7 Group будет базироваться не в Москве

Новый лоукост-перевозчик, создаваемый группой S7, будет базироваться в Казани и Омске. В авиакомпании сообщили, что при выборе первых базовых аэропортов оценивали потенциал рынка в регионе. По мнению перевозчика, сейчас в указанных городах авиасообщение не удовлетворяет всех запросов населения и экономики. кроме того, ни в Казани, ни в Омске нет крупных базовых перевозчиков, передают "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.
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Гендиректор Citrus Григорий Давыдов отмечает, что в Казани, сопоставимой по населению с Новосибирском и Екатеринбургом, рейсов в другие регионы в 3-4 раза меньше.

Перевозчик продолжает разработку маршрутной сети. Продажа билетов начнется весной 2022 года, полеты – в середине лета 2022 года.

Теги: citrus, s7, маршрутная сеть, домашний аэропорт, лоукостер



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