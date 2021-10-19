В России создадут новые авиакомпании-лоукостеры – Минтранс

Транспортная стратегия России до 2030 года предусматривает создание в стране новых авиакомпаний-лоукостеров, заявил на заседании президиума Госсовета министр транспорта РФ Виталий Савельев.

В бытность Савельева главой группы "Аэрофлот" был создан единственный на сегодня лоукостер – авиакомпания "Победа". Недавно о запуске уже в 2022 году второго бюджетного перевозчика объявила группа S7.

В России уже были попытки создания лоукостеров без государственного участия: компании "Авианова" и SkyExpress просуществовали несколько лет, потом у них начались финансовые проблемы.