20 Декабря 2021
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Общество В России
Авиакомпания Citrus (2021) | Фото: пресс-служба S7

Новый лоукостер Citrus выбрал отечественную систему бронирования

Российский лоукостер Citrus, принадлежащий группе S7, которая запустит первые рейсы летом 2022 года, выбрала систему бронирования авиабилетов.

Это российская "Онлайн резервейшен систем", (бывшая ТАИС PSS). Ее мажоритарным акционером которой является совладелец аэропорта "Внуково" и авиакомпании "Азимут" Виталий Ванцев.

Продажи билетов Citrus планирует начать предстоящей весной. Citrus выбрала ОРС по итогам тендера. В конкурсе участвовали как зарубежные, так и российские системы бронирования». ОРС соответствует планам и потребностям лоукостера, сообщают "Ведомости".

Напомним, новый перевозчик будет базироваться в Казани и Омске. В авиакомпании сообщили, что при выборе первых базовых аэропортов оценивали потенциал рынка в регионе.

Теги: Citrus, лоукостер, авиация



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