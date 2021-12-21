Меньше дней и другие отели: уральцы стали больше жаловаться на качество туров

Екатеринбургский центр защиты потребителей зафиксировал количество жалоб уральских туристов на уровне прошлого года, но есть существенные различия. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказала директор муниципального центра Янина Голубева.

По ее словам, разница с 2020 годом в том, что тогда получалось решать вопросы в претензионном порядке. В этом году они постепенно уходят в суд.

"В прошлом году потребители чаще всего обращались за разъяснениями по поводу переносов туров, которые не состоялись из-за закрытия границ и отмены авиасообщений. А в этом году много жалоб на качество самих туров. Несмотря на то, что, согласно постановлению Правительства РФ, перенесенные туры должны полностью соответствовать первоначальным турам и условия не должны изменяться, к сожалению, этого не происходит. Мы видим, что туроператоры и турагенты предлагают туры с меньшим количеством дней - из-за того, что изменилась полетная программа. Либо предлагают отели низшей категории, или той же самой категории, но отличающиеся по набору услуг", - рассказала Голубева.

Она призналась, что ее настораживает тот факт, что сейчас обсуждается увеличение срока возврата денег по несостоявшимся турам еще на год.

"Думаю, что потребители будут крайне недовольны этим", - добавила Янина Голубева.

Напомним, также сегодня директор центра защиты потребителей заявила, что жители Екатеринбурга почти не жалуются на ограничения посещений магазинов, кафе и других мест из-за QR-кодов, а сама эта система "является абсолютно законной".