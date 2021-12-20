В Израиле 70% заразившихся "омикроном" были трижды вакцинированы

Министерство здравоохранения Израиля сообщило на днях о 134 случаях заболевания "омикроном", причем 92 случая, или почти 70%, пришлись на трижды вакцинированных. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Данных об оставшихся 42-х, заболевших или заразившихся "омикроном", не представлено. Сообщается лишь, что они были или не вакцинированы, или переболели, или вакцинированы более 6 месяцев назад.

В Израиле снова фиксируют подъем заболеваемости и максимум за последние два месяца - более 800 случаев в сутки. Прошлая волна была в августе-сентябре - до 10 тыс. в сутки. Интересно, что среди людей с положительным результатом были четыре сотрудника Кнессета, из-за чего 130 человек были помещены на карантин, в том числе бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В Израиле действуют новые правила из-за "омикрона": даже вакцинированные, если они вступают в контакт с носителем "омикрона", должны быть изолированы как минимум на три дня. Строгие меры ранее ввели в Британии.

Профессор Эран Сигал прогнозирует скоро новую волну вируса. Рассматривается вариант закрытия аэропортов, чтобы никто не летал за границу. Власти планируют вакцинировать всех детей старше 5 лет.

Что касается уровня защиты от ковида вакцинацией, то несложно вычислить, что если бы даже все 42 были не привиты, то вероятность заразиться "омикроном" для трижды вакцинированных примерно на 20% выше, чем невакцинированным. Если непривитых была только половина, то вероятность непривитым заразиться в два раза ниже. Похожие результаты были недавно получены в Британии, где привитые умирали на 65% чаще, чем непривитые.