Премьер-министр Израиля объявил о пятой волне коронавируса в стране

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет объявил, что страна находится в эпицентре пятой волны коронавируса, которую принес омикрон-штамм. Он призвал граждан активнее вакцинироваться и уйти на удаленку.

В телеобращении Бенет заявил, что Израиль выиграл время, ограничив въезд в страну иностранцев в тот момент, когда омикрон-штамм только-только появился, но сейчас мутация все равно проникает в страну. Он предсказал всплеск заболеваемости в течение нескольких недель.

По данным Минздрава Израиля, в стране зарегистрировано 134 подтвержденных случая омикрон-штамма и еще 307 находятся под вопросом. 167 из заболевших жаловались на симптомы, у остальных болезнь протекает без проявлений.