21 Декабря 2021
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Общество В России
Омикрон-штамм коронавируса. (2021) | Фото: HKU Med / Университет Гонконга

ВОЗ: имеются признаки выхода РФ на плато по заболеваемости коронавирусом

В России наблюдаются признаки выхода на плато по заболеваемости COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

При этом в ВОЗ призвали не терять бдительности, заявили в эфире телеканала "Россия 24" представитель организации в РФ Мелита Вуйнович.

По ее словам, "есть плато", но уровень заболеваемости остается высоким, "близким к 30 тыс. случаев в день", поэтому ВОЗ призывает не терять бдительности.

Как сообщалось, экс-депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя после двух прививок от коронавируса подхватила эту инфекцию. Политик, анализируя своё лечение, потребовала от власти "вернуть народу убитую руководством страны медицину".

Теги: ВОЗ, коронавирус



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