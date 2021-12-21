ВОЗ: имеются признаки выхода РФ на плато по заболеваемости коронавирусом

В России наблюдаются признаки выхода на плато по заболеваемости COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

При этом в ВОЗ призвали не терять бдительности, заявили в эфире телеканала "Россия 24" представитель организации в РФ Мелита Вуйнович.

По ее словам, "есть плато", но уровень заболеваемости остается высоким, "близким к 30 тыс. случаев в день", поэтому ВОЗ призывает не терять бдительности.

Как сообщалось, экс-депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя после двух прививок от коронавируса подхватила эту инфекцию. Политик, анализируя своё лечение, потребовала от власти "вернуть народу убитую руководством страны медицину".