В Кемеровской области на шахте Рубана произошел пожар: в шахте находятся 128 человек

В городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области на шахте имени Анатолия Дмитриевича Рубана произошло возгорание. Сработали аварийные датчики.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России, произошло нагревание угольного пласта. На момент происшествия в шахте находилось 128 горняков. Ведется эвакуация. В настоящий момент на поверхность выведено 37 человек.

Сведений о пострадавших не поступало.

Напомним, меньше месяца назад, 25 ноября, также в Кемеровской области, произошел пожар и взрыв на шахте "Листвяжная". При взрыве и последовавших поисково-спасательных работах погибли 46 шахтеров и 5 спасателей. Ранее сообщалось, горноспасатели завершили поисковые работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Тела всех погибших эвакуированы на поверхность.

Следственная группа рассматривает несколько версий произошедшего на шахте "Листвяжная", но основная из них – взрыв газо-метанной смеси, который произошел в подготовительном забое.