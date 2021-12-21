На инженера по метрологии завели уголовное дело из-за инцидента на шахте им. Рубана

Следственный комитет возбудил уголовное дело на инженера, выдавшего свидетельство о поверке газоаналитической системы в шахте им. Рубана, где в выходные произошла авария.

Дело возбудили на сотрудника кузбасского Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний. Ему вменяют ч. 1 ст. 238 УК РФ (неправомерная выдача официального документа, удостоверяющего соответствие выполненных работ и (или) услуг требованиям безопасности).

"Подозреваемый выдал свидетельство о поверке, согласно которому система газоаналитическая шахтная многофункциональная проверена и датчики, измеряющие уровень опасных газов в шахте, исправны и работают надлежащим образом. При этом инженер фактически горные выработки шахты не посещал, проверочную газовую смесь на датчики измерительных каналов системы не подавал. Таким образом, подозреваемый неправомерно выдал официальный документ, удостоверяющий соответствие указанных работ или услуг требованиям безопасности, в результате чего не были обеспечены контроль состава рудничной атмосферы, определение газообильности, аэрогазовый контроль, а соответственно аэрологическая безопасность в шахте, что создавало угрозу жизни и здоровью работников шахты и любых иных лиц, посещающих ее", - считает следствие.

Напомним, в шахте им. Рубана в Ленинске-Кузнецком 19 декабря "при обследовании одного из участков шахты с помощью тепловизора было выявлено нагревание борта выработки, а затем обнаружен очаг самонагревания".

В момент инцидента в шахте находилось 128 горняков. Все они были выведены на поверхность.

Стоит отметить, что в начале декабря губернатор Кузбасса Сергей Цивилев доложил президенту России Владимиру Путину, что после аварии на шахте "Листвяжной" надзорные органы проверили все угольные шахты региона, было выявлено более 600 нарушений, но все они не потребовали остановки выработок и были устранены на месте.