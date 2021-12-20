20 Декабря 2021
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шахта шахтеры (2011) | Фото:allday.ru

Шахта им. А.Д. Рубана до сих пор не работает – спасатели ликвидируют последствия возгорания

В шахте им. А.Д. Рубана в Ленинске-Кузнецком спасатели провели эвакуацию шахтеров, никто не пострадал. Всего в забое находилось 128 горняков, когда началось самовозгорание угольного пласта в сбойке №519.

"Работы по эвакуации выполнили четко, самоспасатели не понадобились — люди выходили по свежей струе. Выход шахтеров был организован на высоком уровне, пострадавших нет. Риска для жизни нет, но работа шахты остановлена до тех пор, пока не ликвидируют очаг возгорания, только после этого будет принято решение о возобновлении работ", — рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Сейчас отделения ВГСЧ ликвидируют последствия возгорания.

Возгорание на шахте в Ленинске-Кузнецком произошло спустя менее, чем месяц после крупной аварии на другой кемеровской шахте – "Листвяжной". Из-за взрыва и последовавшего пожара погибли 46 горняков и пятеро спасателей, пытавшихся вывести шахтеров на поверхность.

Теги: шахта, возграние, кузбасс, авария, спасатели



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