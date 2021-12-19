Во время аварии в шахте Рубана на Кузбассе никто не пострадал

Прокуратура Кемеровской области проводит проверку в связи с аварией на шахте имени А.Д. Рубана в Ленинске-Кузнецком, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По информации надзорного органа, произошло срабатывание датчиков в шахте. Работников предприятия выводят на поверхность.

"По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, ее проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, среди горняков нет пострадавших.

Изначально была информация о возгорании, однако позднее уточнили, что что произошло нагревание угольного пласта, без возгорания. На момент аварии в шахте находилось 128 человек. По последним данным, на поверхность поднято уже порядка 120 горняков.