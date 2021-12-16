РФ и ЕС не могут договориться о признании COVID-сертификатов из-за разногласий по верификации

Переговоры России и Евросоюза по взаимному признанию COVID-сертификатов затянулись из-за разногласия сторон по вопросу проверки цифровых документов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники.

По их словам, "камнем преткновения стали инструменты верификации цифровых ковид-сертификатов". Российский QR-код представляет собой ссылку на сайт Госуслуг, в то время как европейский green pass сам по себе содержит информацию о вакцинированном или переболевшем.

Европейцы настаивают на использовании своей платформы, но в этом случае унификация двух систем связана с передачей персональных данных россиян третьим лицам, рассказал источник, добавив, что Россия выступает против этого.

Минздрав России при поддержке МИД РФ ведет с Евросоюзом предметный профессиональный разговор о взаимном признании сертификатов о вакцинации, заявлял ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Отмечалось, что обсуждаются отдельные технические и правовые вопросы, включая необходимость обеспечить защиту персональных данных, обеспечить техническую совместимость процедур.

В РФПИ в сентябре заявляли, что, как ожидают, вакцина будет одобрена Европейским медицинским агентством в ближайшие месяцы.