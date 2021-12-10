По "Спутнику V" результаты испытаний так и не опубликованы?

На сайте sputnikvaccine.com, посвященном первой зарегистрированной в мире вакцине от ковида "Спутник V", нет данных о результатах испытаний. На это обратил внимание ведущий "Познавательного ТВ" Артем Войтенков в своем телеграм-канале.

В разделе "О вакцине - клинические испытания" говорится, что вакцина прошла в полном объеме все стадии доклинических испытаний по эффективности и безопасности, все добровольцы хорошо перенесли испытания, не было никаких серьезных нежелательных явлений, вакцина показала высокую эффективность и т.д.

Единственной статьей, где были опубликованы какие-то результаты, является февральская статья в The Lancet. Она посвящена "промежуточному анализу" третьей фазы.

"Статья в журнале - это официальный документ? Публикация на английском - это наилучшее представление для граждан РФ? Где результаты испытаний на русском языке на российских официальных сайтах? Заверенные подписями ответственных лиц и печатями организаций и государственных органов? Дабы гражданин России видел, что все изучено конкретными людьми, которые отвечают головой, и проверено государственными органами. Которые тоже ручаются", - пишет Войтенков.

Далее идут три ссылки под заголовком "Клинические испытания вакцины Спутник V", и все они ведут на сайт clinicaltrials.gov.

"Домен .gov имеют правительственные организации США. Сайт https://clinicaltrials.gov - это база данных частных и финансируемых государством клинических исследований, проводимых по всему миру. Как же так? Официальный сайт изготовителя вакцины отправил меня на американскую правительственную базу данных", - пишет Войтенков.

Самое интересное, что по всем трем ссылкам указано: No Results Posted, то есть результаты не опубликованы. Причем первые две фазы уже завершены, а третья имеет статус Active - продолжающаяся. Но ожидаемая дата окончания - 1 мая 2021 год, то есть давно прошла.

Таким образом, по наиболее часто используемой в России вакцине нет никаких результатов, в том числе даже по первым двум фазам.

"Дело затрагивает человеческие жизни! Государство так хочет спасти наше здоровье, что устанавливает запреты для невакцинированных. Но дать в доступном виде на русском языке информацию об испытаниях вакцины - ни изготовитель, ни государство почему-то не могут. При этом ругая россиян за нежелание вкалывать себе неизвестное лекарство. О котором можно почитать только рекламные хвалебные тексты - но нет результатов испытаний", - подчеркивает Войтенков.

Он также обратил внимание на интерпретацию промежуточных результатов третьей фазы. Там умерли трое из 16 427 участников группы вакцин. У одного был перелом грудного позвонка, а два других были связаны с COVID-19. Один пациент был с тяжелым сердечно-сосудистым фоном, у которого развились симптомы на 4-й день после первой дозы, другой - с фоном эндокринологических сопутствующих заболеваний, у которого развились симптомы на 5-й день после первой дозы. Исходя из инкубационного периода заболевания, оба участника были засчитаны как инфицированные еще до включения в исследование, несмотря на отрицательный ПЦР-тест.

Ранее президент "Лиги защиты врачей" Семен Гальперин, который участвовал в третьей фазе клинических испытаний "Спутника V", заявил о сокрытии результатов.

"Кто-то ссылается на февральскую статью в журнале The Lancet, в котором были опубликованы промежуточные результаты. Но это были результаты по эксцессам. То есть там речь шла про нескольких заболевших, всего про несколько человек. Там сравнили и сказали, что среди них больше тех, кто получил плацебо. Но это же совсем не та информация, которую ждут! Ведь в исследовании приняли участие тысячи! Если вы вскрыли коды, так опубликуйте эти данные! И всем все станет понятно. Что там такого страшного выявилось, в этом исследовании, что его результаты надо скрывать?" - заявил врач.

Летом глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обещал опубликовать данные к октябрю, но этого так и не произошло.

Актуальность проблемы вызвана тем, что эффективность вакцинации вообще никак не обнаруживается: в самых привитых регионах смертность ничуть не меньше, чем в самых непривитых, и корреляции смертности с вакцинацией нет. При этом в нынешнем году, в процессе массовой вакцинации, смертность намного больше, чем в предыдущем. Если в прошлом году рост общей смертности составил 338 тыс., то в это году будет еще больше в дополнение к уже возросшей смертности 2020 года.